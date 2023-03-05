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Haberler İzmir ‘Banka kasamız boşaltıldı’

‘Banka kasamız boşaltıldı’

5.3.2023

‘Banka kasamız boşaltıldı’

İZMİR'DE yaşayan emekli astsubay Halil Güler ve eşi Saadet Güler, banka kasasında muhafaza ettikleri toplam 2 milyon liralık altın, 200 euro ve beylik tabancanın çalındığını ileri sürdü.

Şikayetçi olan çiftten Saadet Güler, "Bankaya güvendim. 'Evime hırsız girer' diye kasa kiralayıp, her şeyimi koydum. Olmayacak iş" dedi. Halil Güler ise, "Zararımızın tazminini istiyoruz. Mağduruz" dedi.

Banka yetkilileri ise konunun yargıya taşındığını ve açıklama yapmayacaklarını belirtti. Saadet-Halil Güler, avukatları Güleç Akkan aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

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