İzmir'de suya yüzde 400 oranında zam isyan ettirdi! "Halk yıkanmaya bile korkar oldu"

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, İZSU tarafından kesilen su faturaları karşısında adeta şaşkına döndü. Geçtiğimiz ay 10 ton su kullanan bir aboneye 146 TL su faturası gelirken, bir ay sonra 12 ton su kullanan aynı aboneye 528 TL su faturası gelince köylüler ne yapacağını şaşırdı. İlk etapta bir yanlışlık olduğunu düşünen köylüler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arayınca şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Faturalarda bir yanlışlık olmadığını ve zamlı tarife uygulandığı bilgisini alan köylüler, "Bu kadar zam nerede görülmüş. Türkiye'nin en sulak köylerinden birine sahibiz ama su kullanmaya korkuyoruz. Köyümüzün adı Hamamköy, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zamları yüzünden halk yıkanmaya bile korkar oldu" diye konuştular.

Yaklaşık 200 hanede 620 kişinin yaşadığı köyde en büyük sorunun fahiş fiyatlı su zamları olduğunu belirten İsmail Gündüz, "Normal şartlarda aylık 100 TL para ödüyorduk. Şubat ayında kesilen faturalarla neye uğradığımızı şaşırdık. Hangi enflasyonu ele alarak 100 TL'lik suya yaklaşık 500 TL fatura kesiliyor kimse anlamış değil" diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haksız buldukları bu zamlı tarifeyi gözden geçirmesini istedi.

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