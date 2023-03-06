Deprem bölgesi değil Afyon! Onlar depremzede değil yıllardır korku içinde yaşayan Afyonlular!

Bu fay, uzunluğuna bağlı olarak 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan bir faydır. Bolvadin Fayı, kuzeydoğuda dağlık alan içerisinde devam eder, Dipevler'in altından geçerek Kale Mahallesi'nde yeni mezarlık güneyinden Bolvadin yerleşim alanına girer ve bu noktadan sonra birkaç kola ayrılarak çatallanır. En güneydeki kol, mezarlık üzerinden Akçan Parkı'na, oradan da Bolvadin- Çay kara yolunu keserek, ova içerisine doğru devam eder. Kuzey kolun uzanımı ise Bolvadin kent merkezine doğrudur. Bu fayın hareketleri ile Eber Gölü'nün üzerinde yer aldığı güneydoğu blok, zaman içerisinde çökmektedir" dedi.