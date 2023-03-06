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Haberler İzmir Dumanlara hapsolan baba ve kızlarını itfaiyeciler kurtardı

Dumanlara hapsolan baba ve kızlarını itfaiyeciler kurtardı

6.3.2023

Dumanlara hapsolan baba ve kızlarını itfaiyeciler kurtardı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın nedeniyle, 5'inci katta mahsur kalan baba ve iki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bahçelievler Mahallesi, Şehit İsmail Er Sokak'taki 5 katlı Gökçe Apartmanı'nın 2'nci katında, dün 15.30 sıralarında yangın çıktı.



Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, evde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canlarını kurtardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle 5'inci katta mahsur kalan Ferhat Erçolak ile kızları Beste Erçolak ve Buse Erçolak'ı merdiven kullanarak kurtardı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. Bir anda binaya dolan simsiyah duman, en üst katta yaşayan baba ve iki kızına geçit vermedi.
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