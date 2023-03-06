Gözü dönmüş eski kocayı polisler durduramadı

İzmir'in Torbalı ilçesinde boşandığı eski eşinin evine polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden Aslı Bağdeci (30), çıkan tartışmada eski eşi Mehmet Angi (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, 7 Eylül Mahallesi 5653 sokakta meydana geldi. Bağdeci polis ekiplerince aracına bindirilmek istenirken, çıkan kargaşadan faydalanan eski eşi Angi koşarak yanına geldiği eski eşini göğsünden bıçakladı.Polis ekipleri, gözü dönmüş eski eşi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Angi tutuklanırken, 2 polis memuru soruşturmanın selameti için açığa alındı. Genç kadın aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde yere yığılırken, polis saldırganı gözaltına aldı.