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Haberler İzmir İzmir'de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde bu sabah saatlerinde bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şans eseri boş olan otobüsteki yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA

06.03.2023, 10:48

İzmir’de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Olay sabah saatlerinde Menderes ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ataköy - Cumaovası Aktarma Merkezi seferini yapan 729 numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple alev almaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Şans eseri boş olan otobüsteki yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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