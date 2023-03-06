İzmir’de zorla kız kaçırma cinneti

zmir'in Karabağlar ilçesinde 17 yaşındaki genç kızı silah zoruyla aracına bindiren Alican Şara (22) polis ekiplerinin takibi esnasında seyir halindeyken cinnet geçirdi. Şara yakalanacağını anlayınca önce yanındaki G.Ö. isimli genç kızı tabancasıyla başından vurdu, ardından aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Sürücünün intihar etmesi sonucu kontrolden çıkan araç takla atarken araç içerisinde Şara ve G.Ö'nün cesetleri bulundu. Olay, dün saat 16.45 sıralarında İzmir Çeşme Otoyulu İstihkam Viyadüğünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Alican Şara, Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö. (17) isimli genç kızın yanında durdu. Yanında bulundurduğu tabancasını G.Ö'ye doğrultan Şara, silah zoruyla genç kızı 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı.Polis ekipleri ile Alican Şara arasında Karabağlar ilçesinde başlayan takip, İzmir Çeşme Otoyolu'na kadar devam etti. Limontepe'den otoyola çıkan ve buraya kadar polis ekiplerini peşinden sürükleyen Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca yanında bulundurduğu tabancayla önce G.Ö'ye tek el ateş ederek başından vurdu, daha sonra yaşamına son verdi. Yolda takla atan ticari araçta Şara ve genç kızın cansız bedenleri bulundu.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.