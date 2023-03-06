İzmir’in senelerdir bitmeyen çilesi... Bu yıl erken başladı!

İzmir'de, sonbahar ve kış aylarında yağışın az, sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kentin kronikleşen 'koku sorunu', geçen yıla göre erken başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağmur yağmayınca derelerdeki su temizlenemiyor. Su gidemediğinden biyolojik aktivite çok fazla olmaya başladığı için ortaya müthiş kötü bir koku çıkıyor. Mart ayındayız ve ciddi anlamda kokuyor. Körfez temizliğine önem vermiyoruz. Derelerin altını betonladık, bu bir bilim faciası" dedi.