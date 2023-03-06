Japonya’ya gıda ihracatı hedefi 500 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Japonya'ya gıda ihracatının kısa vadede 500 milyon dolar, uzun vadede 1 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı. Ege İhracatçı Birlikleri, gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan, yıllık 65 milyar dolar gıda ithalatı gerçekleştiren Japonya'da Foodex Fuarı'nın 7-10 Mart 2023 tarihinde 25'inci kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştiriyor. İB, Foodex Japan 2023-48'inci Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nda dört gün boyunca Türk lezzetlerinden Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği tadım etkinlikleri, zeytinyağı tadım etkinliği, Türk orkinosu ve somonu ile suşi etkinliği, Türk gıda ihracatçılarıyla Japon alıcıların b2b görüşmeleri ve influencer etkinlikleri organize edecek.

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