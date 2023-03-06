‘Partner kent’ ödülü 4’üncü kez Çiğli’nin

Çiğli Belediyesi, çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hayata geçirdiği çalışmalar nedeniyle "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti" unvanını aldı. Strazburg'da düzenlenen organizasyonda Çiğli Belediyesi adına ödülü Belediye Başkanı Utku Gümrükçü aldı. Gümrükçü, 4 yıl üst üste aynı unvanı alan belediye olmaktan gurur duyduklarını belirterek, " Dünyanın farklı noktalarında meydana gelen doğal afetler ile küresel ısınma konusu, Avrupa Konseyi organizasyonunun son iki yılki temasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

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