  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Partner kent’ ödülü 4’üncü kez Çiğli’nin

‘Partner kent’ ödülü 4’üncü kez Çiğli’nin

6.3.2023

‘Partner kent’ ödülü 4’üncü kez Çiğli’nin
Çiğli Belediyesi, çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hayata geçirdiği çalışmalar nedeniyle "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti" unvanını aldı. Strazburg'da düzenlenen organizasyonda Çiğli Belediyesi adına ödülü Belediye Başkanı Utku Gümrükçü aldı. Gümrükçü, 4 yıl üst üste aynı unvanı alan belediye olmaktan gurur duyduklarını belirterek, " Dünyanın farklı noktalarında meydana gelen doğal afetler ile küresel ısınma konusu, Avrupa Konseyi organizasyonunun son iki yılki temasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA