Rantçı CHP’li belediyelerin tek eseri: Çarpık kentleşme

AK Parti ARGE ve Eğitimden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Ekonomist İbrahim Derici, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Yeni Asır'a yaptığı açıklamada İzmir'in de büyük risk altında olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.



30 İLÇE TEHLİKE ALTINDA

Kentsel dönüşümle ilgili birinci derecede yerel yönetimlerin sorumlu olduğunu belirten Derici, CHP'li belediyelerin rantçılık zihniyeti yüzünden İzmir'de bir türlü kentsel dönüşümü hayata geçiremediğini belirtti. İZMİR'DEKİ çarpık yapılaşma ve zemini kötü olduğu bilinen riskli bölgelerde hızlıca kentsel dönüşümün uygulanması konusunda belediyelerin öncü olması gerektiğini söyleyen Derici, "Deprem haritasında İzmir komple 30 ilçesiyle tehdit altında. Hatta Ege Bölgesi de aynı şekilde. Maalesef İzmir ve Ege Bölgesi'nde CHP'li yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm konusunda son derece başarısız olduklarını ve sınıfta kaldıklarını görüyoruz. Hatta bu konuda öncü olmak yerine yapılmak istenen çalışmaları da engellediklerini gördük. CHP'nin bugüne kadar İzmir'e bir faydası olmadığı gibi bundan sonra da hiçbir faydası olacağına kesinlikle inanmıyorum" dedi.



İŞTE RANTÇILIĞIN NEDENLERİ

CHP belediyelerinin niyetlerinin iş yapmak yerine yapılanı durdurmak ve yapana karşı çıkmak olduğunu dile getiren Derici, "Kentin menfaatini asla düşünmüyorlar. Rant kelimesini kullanarak sürekli her türlü yatırıma karşı çıkarken asıl rantçılığı da CHP yapıyor. Çünkü bunların kentsel dönüşüm uygulamaları da tamamen ranta dayalıdır. Eğer böyle olmasaydı bugüne kadar İzmir'de, kentsel dönüşüm şimdiye kadar tamamlanmış olurdu" dedi. CHP'li belediyelerin nasıl rantçılık yaptıklarını anlatan Derici, "Dönüştürülecek bölgede yüzde 100 muvafakat olmasını istiyorlar. Bununla birlikte dönüşümde yer alan hak sahiplerinin hiçbir ödeme yapmamasını istiyorlar" diye konuştu.



MÜTEAHHİT BULMAK ZOR

Durumu örnek vererek anlatan Dedici, "Dönüştürülecek alanda 400 konut var ise tamamının muvafakatının alınması gerekiyor. Bunun için kat karşılığı müteahhit aranıyor. Müteahhidin bu projeyi yapabilmesi için konutların en az yüzde 55'ini kendisinin alması lazım. Bu durumda 889 daire yapması gerekir. Bu sistemde yüzde 100 mutabakat sağlanması çok zor. Bir kişinin itirazı bile projeyi durdurur. İkincisi, burada kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için belediyelerin müteahhide kar sağlayacak imar düzenlemesi yapması gerekir. Üçüncüsü bu büyüklükteki projelere talepli olacak müteahhit sayısı kısıtlı. Bu şekilde büyük ve hızlı bir kentsel dönüşüm mümkün değil. Bu nedenle 5 dönemdir CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir 10 yılda sadece 1000 civarında konutun dönüşümünü sağlayabildi. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir'in dönem sonuna kadar 5 bin konut dönüşüm hedefi koymasına rağmen 3.5 yılda başlayarak bitirdiği bir kentsel dönüşüm projesi yoktur" dedi.



■ TOLGA TEKİN

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