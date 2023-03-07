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Haberler İzmir 1000 depremzedeye ÇEŞTOB iş verecek

1000 depremzedeye ÇEŞTOB iş verecek

7.3.2023

1000 depremzedeye ÇEŞTOB iş verecek
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Yakup Demir, Çeşme'ye getirilen depremzedelerin yanı sıra önümüzdeki hafta deprem bölgesinde çadır çadır gezerek işini kaybeden depremzedelere iş çağrısı yapacaklarını, taleplerin şimdiden gelmeye başladığını söyledi. Demir, "Çeşme'de bulunan depremzedelerin dışında, halen depremin olduğu şehirlerde yaşayanlar ister bireysel, ister aileleriyle gelsinler, 1000 kişinin işi şimdiden hazır" açıklamasında bulundu. Demir, "Çeşme'de çalışmak isteyen depremzedelerimizi ister bireysel, isterlerse ailecek Çeşme'ye davet edeceğiz. Hem depremzedelerimize iş vermiş oluyoruz, hem de personel sıkıntımızı birazcık da olsa gidermiş olacağız. Amacımız, işsiz depremzedelere
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