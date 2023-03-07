Hakime kurşunlu gözdağı

İZMİR Bayraklı Adliyesi'nde yaşanan olay "güvenlik" sorununu gündeme getirdi. Sık sık eşine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden H. K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak savcılığı sevk edildi. Savcılık "şiddet ve silahlı tehdit" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. Şahıs kararın yüzüne okunması ve tutuklandığının bildirilmesi üzerine şok eden bir eylem gerçekleştirdi. Mahkeme salonunda polislerin yanında bir anlık dikkatsizlikten yararlanarak katibin olduğu bölgeye kadar geldi ve cebindeki kurşunu masanın üzerine koydu.

Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi'ne "buna iyi bak" diye uyarıda bulunan şahıs daha sonra mermiyi alarak ağzına attı ve yuttu. Polislerin müdahalede geç kalmasının ardından şahsın yakalama, gözaltı ve mahkemeye getirilme aşamalarında üst aramasının yapılmaması gibi konular adliyede gerilime neden oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adliyede güvenliği sağlayan kolluk birimleri ve emniyet müdürlüğü yetkililerini uyardığı öğrenildi.