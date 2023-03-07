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İzmir'de depremzedeler için anma töreni! Unutulmadılar...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6 Şubat günü merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni gerçekleştirildi. Bayraklı Deprem Anıtı'nın önünde bir araya gelen İzmirli depremzedeler, anıtın önüne karanfil bırakıp mumlar yaktı.

DHA

07.03.2023, 09:34

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı'nda toplanan vatandaşlar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenledi.

İzmir’de depremzedeler için anma töreni! Unutulmadılar...

İzmirli depremzedeler 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerde hayatını kaybedenler için Bayraklı Deprem Anıtı'nda bir araya geldi.

İzmir’de depremzedeler için anma töreni! Unutulmadılar...

Burada toplanan İzmirli depremzedeler, bir ay önce yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni gerçekleştirdi.

İzmir’de depremzedeler için anma töreni! Unutulmadılar...

Siyah kurdele takan depremzedeler, anıtın önüne karanfil bırakıp mumlar yaktı.

İzmir’de depremzedeler için anma töreni! Unutulmadılar...

Depremzedeler saygı duruşunda bulundu.

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