İzmir’de depremzedeler için anma töreni! Unutulmadılar...

İzmirli depremzedeler 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerde hayatını kaybedenler için Bayraklı Deprem Anıtı'nda bir araya geldi.