Kaçırıldığı araçtaki kazada hayatını kaybetmişti... 17 yaşında hayattan koparılan genç kız duvaklar içinde uğurlandı...

İKİSİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ile Alican Şara arasında Karabağlar ilçesinde başlayan takip, İzmir Çeşme Otoyolu'na kadar devam etti. Limontepe'den otoyola çıkan ve buraya kadar polis ekiplerini peşine sürükleyen Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. İntihar ettiği esnada Şara'nın seyir halinde olduğu aracı kontrolden çıkarak takla attı.