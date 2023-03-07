Seferihisar’da mesaj skandalı

Seferihisar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü A.M.O.K, aynı belediyede İmar ve Şehircilik Müdürü olan E.D'nin kendisine sosyal medyadan çeşitli video ve mesajlar göndererek taciz ettiği iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GÖREVİNDEN ALINDI

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden aldığı E.D. ifadesinde, video ve mesajların isim karışıklığı nedeni ile kadın müdür A.M.O.K.'ye gittiğini öne sürdü. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Seferihisar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü A.M.O.K, İmar ve Şehircilik Müdürü E.D.'nin sosyal medya hesabına sürekli video ve mesaj gönderdiğini, sonrasında sildiğini, silmeden önce gördüğü bazı iletilerin ise cinsel içerikli olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Kadın müdür A.M.O.K'nin şikayetinin ardından ifadeye çağrılan E.D. ise, "Video ve mesajları Asil isimli erkek arkadaşıma göndermek isterken yanlışlıkla A.M.O.K'ye gönderdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in, İmar ve Şehircilik Müdürü E.D.'yi görevden aldığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.