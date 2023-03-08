İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 8 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 8 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
FATİH ( EGERCİL MEVKİ EGERCİL EGERCİL YOLU ÇAYİÇİ KÜME EVLERİ YANIK KAVAK EGERCİL DOGU YOLU İKİNCİ ÇAYİÇİ KÜME EVLERİ ARAPKİRLİ OVA YOLU )
SADIKPAŞA
Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
EVKA 3 ( 119/30. SK. 119/26. SK. 129/19. SK. 119/32. SK. CENGİZ HAN 119/31. SK. )
Saat : 9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
MURATHAN ( 1230. SK. 1227. SK. 1209. SK. 1229. SK. 1206. SK. 1232. SK. 1233. SK. 1203. SK. 1203/1. SK. 1211. SK. TÜRKMENİSTAN CD. 1201. SK. 1214. SK. 1212. SK. 1208. SK. 1213. SK. Azerbaycan Cd. 1204. SK. 1205. SK. 1202. SK. 1210. SK. 1207. SK. 1203/2. SK. 1231. SK. KAZAKİSTAN CD. )
Saat : 9:30 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
ALAÇATI ( 15058. SK. 15048. SK. 15059. SK. 15060. SK. 15046. SK. 15057. SK. 15056. SK. )
Saat : 9:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
KAHRAMANDERE ( 709. SK. 816. SK. MİTHAT ÜNAL 786. SK. 782. SK. )
Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
DEVRİM ( 3771/20. SK. 3771/11. SK. 3771/2. SK. 3771/8. SK. )
Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
DONANMACI ( 1737. SK. 1729. SK. SANCAR MARUFLU 1730. SK. FAZIL BEY CD. ATTİLA İLHAN SK. 1704. SK. 1743. SK. )
AKSOY ( 1743. SK. FAZIL BEY CD. )
Saat : 9:30 - 12:00
KONAK / İZMİR
ÇANKAYA ( 131. SK. 137. SK. 156. SK. 136. SK. 233. SK. İNÖNÜ CD. ŞEHİT CEYSU CEYLAN )
MURAT REİS ( 156. SK. 232. SK. 233. SK. 230. SK. İNÖNÜ CD. ŞEHİT CEYSU CEYLAN SK. 137. SK. ŞEHİT CEYSU CEYLAN )
Saat : 9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
BOZCAYAKA ( BOZCAYAKA KÖYÜ İÇ YOLU KÖŞK ÖDEMİŞ YOLU bazcayaka mah )
KONAKLI ( KONAKLI KÖYÜ SANAYİ SİTESİ 1 SK. KÖŞK ÖDEMİŞ YOLU SANAYİ SİTESİ SK. )
Saat : 9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
KONAKLI ( KÖŞEBAŞI SK. MİTHATPAŞA 1 ÇK. MENEKŞE SK. HALILI SK. MEHMET KUTLU CD. YENİR SK. KARCI SK. BİRGİLİ ÇK. ŞEHİT MEHMET SK. HELVACI SK. ÇAKIRCALI 2 ÇK. ATATÜRK CD. MİTHATPAŞA CD. ÇAKIRCALI SK. LALE SK. HACIBEKİR SK. YÜMLÜ SK. ÇAKIRCALI 1 ÇK. HANAYLI 1 ÇK. TAŞLIK SK. KÖŞEBAŞI 1 ÇK. ÜZÜMLÜ SK. HANAYLI SK. KİBAR SK. AKAR SK. BİRGİLİ SK. KARABEKİR SK. )
Saat : 9:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
ATATÜRK ( MERYEM ANA YOLU YEDİUYUYANLAR YOLU )