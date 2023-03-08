  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 8 Mart Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli kesinti yaşanacağını paylaştı. İşte 8 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

08.03.2023, 10:19

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 8 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Çarşamba

Saat : 9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
FATİH ( EGERCİL MEVKİ EGERCİL EGERCİL YOLU ÇAYİÇİ KÜME EVLERİ YANIK KAVAK EGERCİL DOGU YOLU İKİNCİ ÇAYİÇİ KÜME EVLERİ ARAPKİRLİ OVA YOLU )
SADIKPAŞA

Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
EVKA 3 ( 119/30. SK. 119/26. SK. 129/19. SK. 119/32. SK. CENGİZ HAN 119/31. SK. )

Saat : 9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
MURATHAN ( 1230. SK. 1227. SK. 1209. SK. 1229. SK. 1206. SK. 1232. SK. 1233. SK. 1203. SK. 1203/1. SK. 1211. SK. TÜRKMENİSTAN CD. 1201. SK. 1214. SK. 1212. SK. 1208. SK. 1213. SK. Azerbaycan Cd. 1204. SK. 1205. SK. 1202. SK. 1210. SK. 1207. SK. 1203/2. SK. 1231. SK. KAZAKİSTAN CD. )

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Çarşamba

Saat : 9:30 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
ALAÇATI ( 15058. SK. 15048. SK. 15059. SK. 15060. SK. 15046. SK. 15057. SK. 15056. SK. )

Saat : 9:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
KAHRAMANDERE ( 709. SK. 816. SK. MİTHAT ÜNAL 786. SK. 782. SK. )

Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
DEVRİM ( 3771/20. SK. 3771/11. SK. 3771/2. SK. 3771/8. SK. )

Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
DONANMACI ( 1737. SK. 1729. SK. SANCAR MARUFLU 1730. SK. FAZIL BEY CD. ATTİLA İLHAN SK. 1704. SK. 1743. SK. )
AKSOY ( 1743. SK. FAZIL BEY CD. )

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Çarşamba

Saat : 9:30 - 12:00
KONAK / İZMİR
ÇANKAYA ( 131. SK. 137. SK. 156. SK. 136. SK. 233. SK. İNÖNÜ CD. ŞEHİT CEYSU CEYLAN )
MURAT REİS ( 156. SK. 232. SK. 233. SK. 230. SK. İNÖNÜ CD. ŞEHİT CEYSU CEYLAN SK. 137. SK. ŞEHİT CEYSU CEYLAN )

Saat : 9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
BOZCAYAKA ( BOZCAYAKA KÖYÜ İÇ YOLU KÖŞK ÖDEMİŞ YOLU bazcayaka mah )
KONAKLI ( KONAKLI KÖYÜ SANAYİ SİTESİ 1 SK. KÖŞK ÖDEMİŞ YOLU SANAYİ SİTESİ SK. )

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Çarşamba

Saat : 9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
KONAKLI ( KÖŞEBAŞI SK. MİTHATPAŞA 1 ÇK. MENEKŞE SK. HALILI SK. MEHMET KUTLU CD. YENİR SK. KARCI SK. BİRGİLİ ÇK. ŞEHİT MEHMET SK. HELVACI SK. ÇAKIRCALI 2 ÇK. ATATÜRK CD. MİTHATPAŞA CD. ÇAKIRCALI SK. LALE SK. HACIBEKİR SK. YÜMLÜ SK. ÇAKIRCALI 1 ÇK. HANAYLI 1 ÇK. TAŞLIK SK. KÖŞEBAŞI 1 ÇK. ÜZÜMLÜ SK. HANAYLI SK. KİBAR SK. AKAR SK. BİRGİLİ SK. KARABEKİR SK. )

Saat : 9:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
ATATÜRK ( MERYEM ANA YOLU YEDİUYUYANLAR YOLU )

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA