İzmir’de EYT yoğunluğu! Başvuru sayısı 40 bini aştı

'İŞTEN AYRILIŞ İŞLEMLERİNİ İŞVERENLERİN GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKİYOR'

Çalışan veya çalışmayan EYT'lilerin emeklilik başvurularında da açıklamalarda bulunan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışan vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını yapabilmeleri için mutlaka işten ayrılış işlemlerinin işverenleri tarafından gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için 08 koduyla emeklilik ya da toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma işlemi yapılan sigortalı SGK'ya başvurup, emeklilik talebinde bulunabilir. Bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda emeklilik başvuru dilekçesi olan resmi adı 'Gelir Aylık Ödenek Talep Taahhüt Belgesi'ni PTT kargo, APS veya iadeli taahhütlü SGK'nın il ve merkez müdürlüklerine gönderilerek de yapılabilir. Haricen de SGK'nın illerde kurulu müdürlüklerine başvurmak suretiyle emeklilik başvurularını gerçekleştirebilirler."