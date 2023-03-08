İzmir’de EYT yoğunluğu! Başvuru sayısı 40 bini aştı

Düzenlemenin resmen yürürlüğe girmesiyle EYT'liler, SGK İzmir İl Müdürlüğü binasında yoğunluk oluşturdu. Başvuru formlarını dolduranlar, işlemlerini yaptırabilmek için sıraya girdi. SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, bugüne kadar İzmir'de emeklilik için başvuran kişi sayısının 40 bini aştığını belirtti. EYT'lilere yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Kurt, "İzmir'de 30 ilçemizden 23'ünde sosyal güvenlik merkezlerimiz var. Gerek bu merkezlerimiz, gerekse de kentin belirli noktalarındaki mobil araçlarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını almaktayız. İzmir'de, yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren gerek e-Devlet, gerekse de merkeze başvuranlarla 40 binin üzerinde başvuru aldık" ifadelerini kullandı.