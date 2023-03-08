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İzmir'de feribot ücretlerine zam! İşte fiyat tarifesi...

İzmir'de 11 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere feribot ücretlerine zam geldi. Yeni fiyat tarifesine göre otomobil geçiş ücretinin 55 liradan 65 liraya yükseldi.

AA

08.03.2023, 15:40

İzmir’de feribot ücretlerine zam! İşte fiyat tarifesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, UKOME'nin oy birliği ile aldığı karar sonrası yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Tarifelerde yüzde 18-25 oranlarında fiyat artışının yapıldığı, motosiklet geçiş ücretinin 16 liradan 20 liraya, otomobil geçiş ücretinin 55 liradan 65 liraya, minibüs-kamyonet-midibüs geçiş ücretinin 125 liradan 150 liraya, otobüs-kamyon geçiş ücretinin 230 liradan 280 liraya, tır geçiş ücretinin de 430 liradan 520 liraya yükseltildiği bildirildi.

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