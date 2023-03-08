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İzmir'de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

Türkiye'de çam fıstığı ihtiytacının yüzde 70'nin karşılandığı İzmir Bergama'da hasat zamanı için kollar sıvandı. Ülkenin çam fısıtğı deposu olan Bergama'da, hane başına yılda 600 bin TL getirisi olan ve kilosunun çeyrek altınla yarıştığı mucizevi besin, 10 yıldır yaşanan verim kayıplarına rağmen orman köylüsünün yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İHA

08.03.2023, 10:59

İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başladı. Yılda hane başına 600 bin TL gelir getiren çam fıstığı, orman köylüsünün yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İzmir’de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

Türkiye'nin çam fıstığı deposu olan İzmir Bergama'da, orman köylüsünü hasat telaşı sardı. Kilosu çeyrek altınla yarışan ve ülkenin yüzde 70 çam fıstığı üretimini karşılayan Kozak Yaylası'nda son 10 yıldır yaşanan verim kayıplarına rağmen, Karaveliler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar hasat için kolları sıvadı.

İzmir’de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

HANE BAŞINA YILLIK 600 BİN TL KAZANÇ SAĞLIYORLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 1992 yılından 2011 yılına kadar çeşitli dönemlerde köy tüzel kişiliğine tahsis edilen özel ağaçlandırma projeleriyle, yöre halkının faydalanmasına sunulan fıstıkçamı ormanlarından bugün itibarıyla toplam 317 hanenin gelir elde ettiği belirtildi.

İzmir’de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

Geçtiğimiz yıl hane başına 600 bin TL gelir elde edildiğini belirten Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ferudun Gürkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, bölgedeki ormanlara gözleri gibi baktıklarını, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte iş birliği içinde olduklarını söyledi.

İzmir’de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

Metrelerce yükseklikteki fıstıkçamı ağaçlarına tırmanarak çam kozalağı hasadını yapan orman köylüsü Ali Demiroluk ise, günlük 450 TL kazandığını ve aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

İzmir’de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

Karaveliler Mahallesi özel ağaçlandırma sahasının toplamda 662 hektar olduğunu belirten Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım de, İzmir'de en fazla özel ağaçlandırma yapma başarısı gösterebilen ve tüm köylünün faydalandığı önemli bir kırsal kalkınma projesi olduğunu söyledi.

İzmir’de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

Yıldırım, bölgenin orman yangınları açısından oldukça kritik bir alan olmasına rağmen çok ender yangın çıktığını, çıksa bile orman köylüsünün büyük duyarlılığı ve iş birliği sayesinde hemen kontrol altına alınıp söndürüldüğünü de sözlerine ekledi.

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