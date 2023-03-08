İzmir’de hasat telaşı! Tek bir haneye getirisi 600 bin TL!

Karaveliler Mahallesi özel ağaçlandırma sahasının toplamda 662 hektar olduğunu belirten Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım de, İzmir'de en fazla özel ağaçlandırma yapma başarısı gösterebilen ve tüm köylünün faydalandığı önemli bir kırsal kalkınma projesi olduğunu söyledi.