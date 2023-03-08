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Haberler İzmir İzmir'e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü!

İzmir'e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan uyarının ardından, dün akşam saatlerinden sonra etkisini gösteren sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, aralarında ambulansların da olduğu bazı araçlar yollarda oluşan çukurlara düştü.

İHA

08.03.2023, 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023, 09:46

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

İzmir’e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu.

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İzmir’e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü!

Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir’e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü!

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak'ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü.

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İzmir’e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü!

Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

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