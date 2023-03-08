İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya dönüş önerisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etti. Bu öneri 6'lı masa toplantısının açıklanan ortak metnine de girdi.

KILIÇDAROĞLU'NU KINIYORUM

Akşener'in teklifi ve İmamoğlu ile Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunun açılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan paylaşımlarda, "Tunç Soyer'in başı kel mi, ona niye bi şey yok" diyen de oldu, "Kılıçdaroğlu'nu kınım kınım kınıyorum. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu belediye başkanı da, Tunç Soyer değil mi? Tunç Soyer iskele babası mı, musluk contası mı, evrak çantası mı, işkembe çorbası mı" diyen de... İşte o paylaşımlardan bazıları: 'Abi Tunç Soyer'i neden yine dışladınız', 'Tunç Soyer'in suçu ne? "Gavur" mu? Yazık değil mi?', 'Ersan Şen, Tunç Soyer'i aramış, "Ortada kaldın, bari gel yamağım ol" demiş.'