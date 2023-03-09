“Bizi güçlü kılan tüm kadınlara saygıyla”

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, depremin yaşandığı illerde görev yapan kadınların fotoğraflarını paylaşarak bir mesaj yayımladı. Türk milleti olarak asrın afetiyle zor günlerden geçtiklerini belirten Pehlivan, "Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde kaybettiğimiz kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Deprem bölgelerindeki yaralarımızı sarmak için canla başla mücadele veren, gece gündüz demeden koşturan tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gücümüze güç katan tüm kadınlarımıza saygıyla" dedi.

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