Ülkeyi de İzmir gibi yönetecekse vay halimize

CHP'li belediye başkanları tarafından 30 yıldır yönetilen İzmir'in şiddetli yağmurlardaki makus talihi değişmiyor. İzmir'de önceki akşam kent merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerde de etkili olan sağanak yağış, yarım saatte hayatı felç etti. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, alt yapı eksikliği olan cadde ve sokaklar göle döndü.

YOLLAR GÖL, KONUTLAR HAVUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, İzmir ve çevre ilçelerde önceki akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Buca ve Karabağlar ilçeleri başta olmak üzere bazı zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

AMBULANS ÇUKURA DÜŞTÜ

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak'ta ise bir ambulans ile otomobil yolda meydana gelen içi yağmur suyu dolu çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yarım saat gibi kısa bir sürede birçok ilçe sel sularına teslim olurken, Buca Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı da sular altında kalan yollardan oldu. Vatandaşlar manzarayı cep telefonu ile çekip yaşananlara tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Her yağmur sonrası oluşan manzara, muhalefetin Altılı Masa'sından Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sözlerini akla getirdi. CHP lideri, Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne övgüler yağdırmış ve "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" demişti.

Türkiye'nin üçüncü büyükşehrinin her yağmurda sular altında kalması, trafik sorununun çözülmemesi ve kentsel dönüşümde sınıfta kalması hala güncelliğini korurken, Kılıçdaroğlu'nun her şey güllük gülistanlıkmış gibi kenti örnek görmesi tepkilere neden olmuştu. Son yağmurlarda kentte benzer manzaraların oluşması, vatandaşlar ve özellikle oy kullanacak seçmenler arasında, "İzmir'in hali buysa Bay Bay Kemal olur da seçilirse Türkiye'nin hali nice olur" yorumlarına neden oldu.

METİN BURMALI