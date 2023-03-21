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Haberler İzmir Çarptığı cam kapı sonu oldu

Çarptığı cam kapı sonu oldu

Ünlü restorancı Muzaffer Uslu'nun hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. İzmir’in Konak ilçesinde bulunan iş yerinde çarptığı cam kapının kırılması sonucu yaralanan ünlü restorancı Uslu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

21.03.2023, 19:03

Çarptığı cam kapı sonu oldu

Olay, 19 Mart günü Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü restorancı Muzaffer Uslu (50), iş yerindeki cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam Uslu'nun üstüne düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Öte yandan, Muzaffer Uslu eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı olduğu öğrenildi.

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