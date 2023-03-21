Uzmanı uyardı: Binalardaki "eklenti" riskine dikkat!

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, mimari projede olmamasına rağmen binaların çatı katına sonradan yerleştirilen su depolarıyla ilgili uyarıda bulundu. Binanın en üstüne eklenen tonlarca ağırlığındaki su depolarının, deprem anında binada risk oluşturabileceğini söyleyen Prof. Dr. Kozanoğlu, "10 daireli bir apartmanda, herkes için birer tonluk depo konsa, binaya 10 ton ekstra yük eklendi demektir. Hiçbir statik hesapta yer almayan bu yük, deprem anında binanın salınımını etkiler, dayanımını azaltır. Elbette 'Su deposu yapılmasın' demiyorum ama bu işlem, bina inşa edilmeden önce mutlaka projelendirilmeli" dedi.