Esnaf Odası’nda yeni başkanlık heyecanı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, CHP'den İzmir milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından Mutlu'nun yerine geçecek isim ile ilgili yönetimden üç ismin aday olarak öne çıktığı bildirildi.



MUTLU İSTİFA ETTİ

Genel seçimleri öncesinde partilerde aday adaylığı hareketliliği devam ediyor. Gerek siyaset gerek iş dünyasından çokça isim, kariyerlerine milletvekili olarak devam edebilmek için aday adaylığı başvuruları konusunda partilerin yolunu tutuyor. Son olarak İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu görevinden istifa ederek CHP'den aday adayı oldu. Mutlu'nun istifasının ardından esnaf birliğinde başkanlığı sürdürecek olan ismin kim olacağı merak konusu oldu.



ÇALIŞMA YAPIYORLAR

Edinilen bilgilere göre, yönetimde başkanvekili görevinde bulunan üç isim olan İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bayram ile İzmir Büfeciler ve Kantinciler Odası Başkanı Selahattin Aslan'ın oda başkanlığı için çalışma sürdürdüğü öğrenildi.

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