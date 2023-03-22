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İzmir'de dev operasyon! Depo değil sanki cephanelik!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir depoda çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen operasyonda 64 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantısı olan B.E. ve H.E. gözaltına alındı.

DHA

22.03.2023, 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 14:58

İzmir'in Karabağlar ilçesinde jandarmanın bir depoya düzenlediği baskında 64 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de dev operasyon! Depo değil sanki cephanelik!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Karabağlar'da bir depoda çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

İzmir’de dev operasyon! Depo değil sanki cephanelik!

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya baskın yapıldı.

İzmir’de dev operasyon! Depo değil sanki cephanelik!

Operasyonda 64 ruhsatsız tabanca, 63 şarjör, 15 mermi ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi, B.E. ve H.E. gözaltına alındı.

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