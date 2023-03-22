KalDer İzmir ile Karşıyaka Belediyesi işbirliği yapacak

Karşıyaka Belediyesi ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi bir araya gelerek iş birliği protokolüne imza attı. Protokolü Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay ile KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç imzaladılar. KalDer İzmir Şubesi bünyesinde bulunan firmalar ile Karşıyaka Belediyesi'nin iklim, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilişkili konularda deneyim aktarımı ortamlarının oluşturulması ve iş birliklerinin sağlanması üzerine bir protokol imzaladıklarını söyleyen Kal- Der İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, "Bu işbirliğinin kurumlara örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay ise KalDer İzmir Şubesi'nin kalitenin yükseltilmesi ve toplumsal alanlarda da kalite odaklı anlayışın güçlenmesi noktasında önemli bir çaba gösterdiğini söyledi. Tugay, "Bu işbirliği protokolü ile güzel bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

DİĞER