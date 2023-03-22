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Haberler İzmir Sabancı Tire’ye RES santrali kuracak

Sabancı Tire’ye RES santrali kuracak

22.3.2023

Sabancı Tire’ye RES santrali kuracak
İzmir'in Tire ilçesinde, Sabancı Holding yeni bir Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurmak için harekete geçti. Kartal dağında kurulması planlanan RES santrali için, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'ÇED' olumlu raporu verdiği bildirildi. Projenin, Küçükkale, Büyükkale ve Üzümler köyleri ile Aydın'ın Germencik ilçesi Dampınar köylerinde 'Dampınar Rüzgar Enerjisi Santrali ve Mobil Kırma Eleme Tesisi' adı altında kurulacağı ve tanıtım dosyasının ise söz konusu bakanlığın İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nda ele alındığı da öğrenildi.

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