Şubat’ta 109 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye'de toplamda trafiğe kayıt edilen taşıtların sayısı Şubat ayında 109 bin 19 olurken, bu taşıtların yüzde 7'si İzmir'de kaydedildi. Kentte, toplamda 7 bin 667 taşıt trafiğe kaydoldu. Böylece İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı toplamda 1 milyon 668 bine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'ünü otomobil, yüzde 33,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İzmir'de ise trafiğe kayıt yapılan taşıtların sayısı 7 bin 667 oldu. Böylece kentte kayıtlı taşıt sayısı 1 milyon 668 bin oldu.

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