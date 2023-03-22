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Haberler İzmir Torpidoya gizlenmiş 3 kilo kokain bulundu

Torpidoya gizlenmiş 3 kilo kokain bulundu

22.3.2023

Torpidoya gizlenmiş 3 kilo kokain bulundu
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, ekipler tarafından Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Dedektör köpek Poine'in de destek verdiği aramada, aracın torpido bölümünde zulalanmış halde 3 kilo 175 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.B. gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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