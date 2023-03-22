Ünlü restorancıya son görev

İZMİR'DE sahibi olduğu restoranın camlı kapısına sinirlenip tekme atmak isterken ayağından yaralanarak hayatını kaybeden ünlü Muzom Restoran'ın sahibi ve Ülkü Ocakları Ege Bölgesi eski Başkanı Muzaffer Uslu (50), gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Uslu'nun cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş ve siyaset dünyasından sektör temsilcisi birçok isim katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Muzaffer Uslu için Karabağlar'daki 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Uslu'nun cenazesine ailesi ve akrabalarının yanı sıra iş, siyaset ve restoran sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda seveni katıldı.

Koyu bir Göztepe taraftarı olan Uslu, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Uslu aynı zamanda CHP'den Kayseri milletvekili aday adayı ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Doktor Sema Karaoğlu'nun kardeşiydi.

METİN BURMALI