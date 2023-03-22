Yenişehir Kapalı Pazaryeri temizlendi

Konak'ın Tepecik semtindeki Yenişehir Kapalı Pazaryeri'nin her hafta pazar kurulduktan sonra yeteri kadar temizlenmediğinden şikayetçi olan vatandaşlar, Yeni Asır'a başvurarak yetkililerden yardım istedi. Yeni Asır aracılığıyla seslerini yetkililere duyurma fırsatı bulan vatandaşlar, meyve sebze atıklarının kirliliğe yol açtığını ve alanın temizlenmesini istedi.

Sorunun köşemizde yayınlanmasından 1 gün sonra Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çöpler kısa sürede toplanıp, alan hijyenik hale getirildi. Konak Belediyesi yetkilileri, vatandaşın kendilerine bildirdiği her türlü sorunu belediye ekipleri ile kısa sürede çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Vatandaşlar Yeni Asır'a ve Konak Belediyesi'ne duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

ÖRNEKKÖY'DE KAZILAN YOL ÇUKUR OLDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan vatandaşlar, oturdukların sokaktaki asfalt yolda çukur oluştuğunu belirterek yardım istedi. Vatandaşlar, asfalt yoldaki çukurdan dolayı araç lastiklerimiz zarar görüyor" dedi. Örnekköy semti 7421/1 sokakta oturan vatandaşlar, sokaklarındaki asfalt yolun zaman içerisinde yıprandığını ancak bu çukurun belediye ekiplerinin yaptığı altyapı çalışmasından sonra oluştuğunu ifade etti. Sokaktan araçları ile geçen sürücülerin bu durumdan şikayetçi olduğuna da dikkat çeken mahalle sakinleri, "Belediyemiz su onarımı yaptı ama uzun süredir yol bu şekilde kapatılmadı. Araç lastiklerine zarar veriyor ve acilen kapatılması lazım" diye konuştu.

METİN BURMALI