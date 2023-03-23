İktisat müsameresi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sözde iktisat kongresinin son gününe Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in diyalogları damga vurdu. Alınan kararların oylaması sırasında Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer arasındaki bazı 'sözde' tartışmalar tiyatro müsameresini aratmadı.

Kongrenin son gününde İzmir Köy Kop Birliği Başkanı olarak uzun bir konuşma yapan Neptün Soyer, sonuç bildirgesi için açıklanacak maddelerin oylanması sırasında atağa geçti. 8 Mart'ta tüm çalışan kadınların ücretli izinli sayılmaları için yasal düzenleme yapılması önerisi Soyer çifti arasında 'göstermelik' bir tartışmaya neden oldu.

Neptün Soyer, kararın kabul edilmesi halinde cinsiyet eşitliğini ihlal edeceği gerekçesi ile kararın alınmasının doğru olmadığını belirtirken, "Bizim toplumsal eşitliğinde 8 Martları bu şekilde kutlamamız gerekecek. Dolayısıyla böyle bir toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmış toplumlarda 8 Mart'lara gerek kalmayacak" dedi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Neptün Soyer'in ardından söz alan Başkan Tunç Soyer ise, "O zaman resmi tatil ilan edilsin" önerisini sundu. Başkan Soyer'in önerisine kadınlardan tekrar itiraz gelirken, söz alan kadın delegelerin bir kısmı ilgili öneriyi kabul ederken, bir kısmı ise önergeyi kabul etmediğini belirtti. Tartışmalar sonrası oylaması yapılan madde 75 kabul oyuna karşın 85 ret oyu sonrası ilgili önerge ret edildi.

'EŞ BAŞKAN NEPTÜN SOYER'

Belediyede bürokrasi üzerindeki etkisi nedeniyle zaman zaman "Eş Başkan" yakıştırmaları yapılan Neptün Soyer, sözde kongrede alınan bazı kararlarda da ön plana çıktı.



"Vakıf üniversiteleri özel eğitim kurumları ve özel sağlık kuruluşları kamulaştırılacaktır. Madencilik, enerji ve haberleşme gibi temel sektörler kamulaştırılacaktır ve çalışma koşulları düzeltilecektir. Tüm sektörlerde kamu kuruluşlarının satılması ve ayrıca kamu mülkiyetinde olan kurumların ticarileşmesi ve özelleştirilmesi uygulamalarından vazgeçilecektir" maddesine Neptün Soyer, "Vakıf veya özel kolejleri kamulaştıramazsınız. Onu açmak mı lazım?" dedi. Madde eğitim, sağlık ve madencilik sektörü diye ayrıldı. Vakıf üniversiteleri ve özel sağlık kuruluşlarının kamulaştırılması maddesi oy çokluğuyla reddedildi. Temel sektörlerin kamulaştırılması önerisi işçilerin lehte oyuna rağmen oy çokluğu ile reddedildi.