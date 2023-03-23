İzmir’de takibe alınan tarihi eser kaçakçısı yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Y. adlı bir şüphelinin tarihi eser ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, K.Y.'nin bulunduğu aracı Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi İzmir-Ankara Karayolu üzerinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 sikke ve 24 adet obje olmak üzere toplam 72 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarih eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.