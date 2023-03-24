7 yıl sahte kimlikle gezen firariyi Jandarma yakaladı

İZMİR'İN Foça ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır sahte kimlikle gezen firari, jandarma ekiplerince yakalandı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu, detaylı inceleme yaptıkları sırada kimliğin sahte olduğunu anladı. Yapılan kontrollerde şahsın M.S. olduğu, 8 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2016 yılından beri firari olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen M.S çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER