CHP’li başkana ‘yazıklar olsun’ tepkisi

İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile ittifak ortağı CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yi sert bir dille eleştirdi. Cenaze aracı istendiğini ancak Çiğli Belediyesi tarafından verilmediğini iddia eden Doğan, sosyal medya hesabından "4 yıldır belediye ile ilgili sosyal medyadan tek bir eleştiri yapmadım. Ama bugün yaşanılanı, insani duygularımla paylaşmak mecburiyeti hissettim. Koskaca Çiğli Belediyesi cenaze için istenilen araca "Mazotumuz yok, araç veremiyoruz" diye cevap veriyor. Her şeye para bulan belediye, belediye başkanının kendi resmiyle süslediği araçları dolaştıran belediye maalesef cenaze için merhumun yakınlarını mezarlığa götürecek araca mazot bulamıyor. Yazıklar olsun. Yorum Çiğli halkının!!!" ifadelerini kullandı.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Belediyeden yapılan açıklamada ise; "İlçe başkanının, başkanlık makamından ya da belediyeden bir talebi olmamış, cenaze sahipleri sabah saat 11.00 sularında belediyeye bir talep oluşturmuşlar ve yetkililer kendilerine mazot tankerinin yolda olduğunu ve gelir gelmez aracı kendilerine gönderecekleri bilgisini vermiş. Yakıt gelir gelmez araç çıkmış ve cenaze kaldırılmadan camiye varmış, cenaze namazı kılındıktan sonra araca binen sayısı az olduğu ve yoğun bir talep oluşmadığı için cenazeye katılan merhumun yakınları normal araçla mezarlığa geçmişlerdir" denildi.