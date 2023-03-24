Fethi Sekin’in amcası MHP’den aday oldu

MHP'den milletvekili adayı olmak isteyenler için başvurusu süresi sona erdi. Aday adaylığı listesinde MHP İzmir'den dikkat çeken isimler yer aldı. MHP İzmir'de mevcut Milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu yeniden aday olurken, listede dikkat çeken isimler yer aldı.

2017 yılında İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in amcası Hasan Sekin, MHP İzmir'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Öte yandan geçtiğimiz seçimlerde milletvekili adayı olan Murat Koç, Cihan Aslan, Selahattin Şahin, Abdülkadir Bektaş da bir kez daha aday adaylığı müracaatı yaptı.