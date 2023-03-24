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Haberler İzmir İzmir'de durdurulan araçlardan kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'de durdurulan araçlardan kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Durdurulan 2 araçta toplam 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 4 kişi yakalanrak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

24.03.2023, 14:51

İzmir’de durdurulan araçlardan kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 otomobilde toplam 4 kilo 60 gram esrarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa'da durdurulan araçlardaki aramalarda 4 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Otomobillerdeki toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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