İzmir’de durdurulan araçlardan kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 otomobilde toplam 4 kilo 60 gram esrarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa'da durdurulan araçlardaki aramalarda 4 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Otomobillerdeki toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.