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İzmir'de sahte fatura operasyonu! Kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattılar

İzmir'de paravan şirketler üzerinden sahte fatura düzenleyerek kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan çeteye operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 11 şirkete ait 10 milyon lira tutarında tahsilat makbuzu ele geçirildi.

AA

24.03.2023, 10:23

İzmir’de sahte fatura operasyonu! Kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, peyzaj ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren paravan şirketler üzerinden sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konak ve Karabağlar ilçelerindeki 4 adrese düzenlenen baskında F.P, İ.A. ve E.A, yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 11 şirkete ait 10 milyon lira tutarında tahsilat makbuzu, içinde şirket bilgilerinin bulunduğu 5 ajanda, yabancı uyruklu kişilere ait 3 pasaport, 90 şirketin sevk irsaliyeleri ile çok sayıda senet, fatura koçanı, ödeme belgesi, makbuz defteri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen evrak ve dijital materyaller, polis ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ekiplerince incelemeye alındı.

Şüpheliler hakkında "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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