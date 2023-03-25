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Haberler İzmir İzmir polisinden sahte fatura operasyonu

İzmir polisinden sahte fatura operasyonu

25.3.2023

İzmir polisinden sahte fatura operasyonu
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 4 adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 11 farklı şirkete ait 10 milyon tutarında tahsilat makbuzu, içinde şirket bilgileri bulunan 5 adet ajanda, yabancı uyruklu şahıslara ait 3 adet pasaport, 90 farklı şirketin sevk irsaliyeleri, çok sayıda dolu-boş senet, fatura koçanı, ödeme belgesi, makbuz defteri ile dijital materyallere el konuldu. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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