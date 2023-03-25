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İzmir'de iş kazası ölümle sonlandı!

İzmir'İn Gaziemir ilçesinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız, elek kontrolü yaptığı sırada bulunduğu 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Özsakız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

İHA

25.03.2023, 15:11

İzmir’de iş kazası ölümle sonlandı!
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç kız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay 21 Mart Salı günü Ege Serbest Bölge'de bulunan bir gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız (22), elek kontrolü yaptığı esnada 3. kattan aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özsakız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen genç kız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Aleyna Özsakız'ın vefatı ailesini yasa boğarken, cenaze yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Talihsiz gencin organlarının ailesi tarafından bağışlandığı da öğrenilirken cenaze yarın İzmir'in Buca ilçesinden kaldırılacak.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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