İzmir'de maket ev vurgunu! "Daire değil dert satın almışız"

ORTADA HERHANGİ BİR MUHATAP BULAMIYORUZ

Mağduriyetleri ile ilgili karşılarında muhatap bulamadıklarından yakınan mağdur hak sahiplerinden Ceren Onur, bütün birikimlerini buraya yatırdıklarını ve hala borç ödediklerini söyledi. Onur, "Bizden peşinat istedikleri için ilk etapta ben arabamı sattım. Daha sonra inşaatın ilerlemesi için kalan parayı da istediler ve bankalardan kredi çekip, eşten dosttan borç alıp kalan parayı da ödedik ama inşaat devam etmedi. Şu an borcun büyük bir kısmını hala ödüyoruz ancak ortada bir evimiz yok. Biz de çok büyük bir firma oldukları için onlara güvenmiştik ve büyük bir borcun altına girdik. Ben evi aldığımda oğlum daha küçüktü ve buraya yerleşip onun burada okula başlayacağını hayal etmiştik. Oğlum şu an ilkokula gidiyor ancak bir evimiz yok. Bu mağduriyetimizle ilgili de ortada herhangi bir muhatap bulamıyoruz" açıklamasında bulundu.