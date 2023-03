İzmir'de maket ev vurgunu! "Daire değil dert satın almışız"

HER GEÇEN HAFTA MAĞDURLAR ARTIYOR

Mağdur vatandaşların avukatı Sevde Canik, konuyla ilgili 52 vatandaşın davası olduğunu söylerken, adaletin bir an önce yerini bulmasını istediklerini açıkladı. Her geçen hafta mağdur sayısının arttığını da vurgulayan Avukat Sevde Canik, "Bu konutlar 4 blok 288 daire olmak üzere projelendirilmiş. Ancak şu an 2 blok hiç yapılmamış durumda; 2 blok tamamlanmış ancak buradaki bazı konutlarda da mükerrer satış yapılmış durumda. Yani müvekkillerimiz arasında tamamlanan bloklardan daire alıp, dairesi teslim edilmeyen, dava açtığımızda da dairenin bir başkasına satılmış olduğunu tespit ettiğimiz kişiler var. Şu an bu konuda mağdur olan 52 müvekkilimiz var ancak bir o kadar kişinin daha mağdur olduğunu düşünüyoruz.