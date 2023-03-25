Kolpaçino kumarhanesi kapatılmaya doymuyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ilçesi Kayadibi, Beşyol ve Gökdere Mahallesinde bulunan 5 farklı umuma açık işletmede kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları ile Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda, 278 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.



1.1 MİLYON LİRA CEZA

İzmir'de, defalarca kumar baskını düzenlenen ve duvarında Kolpaçino filmindeki karakterlerin yer aldığı afişle hafızalara kazınan kumarhane de adresler arasındaydı. "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler, İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısı ile dikkat çeken ve "Kolpaçino kumarhanesi" olarak anılan mekanda da onlarca kişi suçüstü yakalandı. 5 mekandan yakalanan kumarcılara toplam 1 milyon 127 bin 299 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeler ise mühürlenip içerdeki materyallere el konuldu. Şüpheli Ö.T., İ.A. ve A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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