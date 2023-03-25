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Haberler İzmir Yücel’in arkadaşı Özbadur ilçe başkanlığından alındı

Yücel’in arkadaşı Özbadur ilçe başkanlığından alındı

25.3.2023

Yücel’in arkadaşı Özbadur ilçe başkanlığından alındı
Yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren CHP İzmir İl Başkanlığı, Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u görevden aldı. Özbadur, İl Başkanlığı'ndan istifa ederek milletvekili aday adayı olan Deniz Yücel ile olan yakınlığıyla biliniyordu. Öte yandan Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'un, il tarafından verilen çalışmaları yerine getirmediği gerekçesiyle ilçe başkanlığından alındığı aktarıldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olarak ilan edildiği gün Ankara'ya Urla'dan araç kaldırılamaması, uzun süredir ilçe örgütünden gelen şikayetler ve saha çalışmalarındaki verimsizlik gibi iddialarla Özbadur ve yönetiminin görevden alındığı öğrenildi.
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