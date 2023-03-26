“İzmir Büyükşehir marka adımızı çaldı”

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için 26 Mart'ta 'Ses Var İzmir' sloganıyla düzenlediği dayanışma konseri ile ilgili 'slogan' tartışması çıktı. Konserin tanıtımları yapılırken, İzmirli avukat Alper Cihan Çetinkaya, arkadaşlarından gelen telefonla şaşkına uğradı. Söz konusu konseri, Çetinkaya'nın kurucusu olduğu Ses Var Platformu'nun düzenlediğini düşünen arkadaşları, "Konser yapıyormuşuz, biz de bilet aldık" dedi.

"BU NEYİN SAVAŞI?"

ÇETİNKAYA, 14 Şubat'ta bin 200 üye ve 65 ildeki gönüllüsü ile bu platformu kurduğunu, 'Ses Var' sloganıyla ilgili olarak da 20 Şubat'ta Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunduğu ifade etti. Büyükşehir'den görüştüğü kişinin kendisine 'Marka kullanımı ile ilgili ne istiyorsunuz?' dediğini anlatan Çetinkaya, "Alınacak konteynerlerin dağıtımında 'Ses Var Platformu' gönüllüsü bir kişi olay yerinde gözlemci olarak bulunsun bize yeter, platformun isminin olmasına gerek yok dedim. Ama kabul etmediler" diye konuştu.

ÇETİNKAYA, "İkinci kez arayan kişi 'Sizin marka tesciliniz daha gerçekleşmemiş' dedi. 'Hanımefendi siz neyin savaşını veriyorsunuz? Marka patentte hiçbir problem yok. Ayrıca bu yardım konseri değil mi? Gözlemci gibi makul bir isteğe böyle karşılık veriliyorsa, ben art niyet ararım. Belki hukuk dışı bir şey olacak orada ve insanların aklında benim haklarına sahip olduğum isim kalacak. Ben isim hakkımı zedeletmem' diye cevap verdim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürecin ardından Çetinkaya, platformuna ismini verdiği 'Ses Var'ı kendisinden habersiz kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında ihtiyati tedbir istemli İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 'Marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet' suçlaması ile dava açıp, 1 liralık tazminat talep etti. Sahibi olduğu marka ismi çalınan Çetinkaya'nın çevresindeki bazı isimlerin, davanın kazanılması halinde Büyükşehir'e ait billboardlara 'Ses yok, hırsız var' ilanları asacağı iddia edildi.

METİN BURMALI