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İzmir'de olaylı gün! İki ailenin kavgasında kan aktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA

26.03.2023, 19:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023, 19:27

İzmir’de olaylı gün! İki ailenin kavgasında kan aktı

İzmir'deki olay, öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, baba A.B. (66), oğlu Y.B. (27) kızlarının adını çıkardıkları öne sürülen H.M. (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmaya iki ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla olay bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çıkan kavgada bıçakla yaralanan A.B., Y.B. ve ismi öğrenilmeyen kişinin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi. Meydana gelen olayda bıçaklanarak ve darp neticesinde yaralanan kişiler tedavi amaçlı bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, iki ailenin de Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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