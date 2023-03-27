Depremzede üreticiye pozitif ayrımcılık

Türk ihracatçıları, depremzede çiftçilerin üretime devam etmeleri için ürünlerini öncelikli satın alarak üreticilere pozitif ayrımcılık yapacak. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Türkiye'nin meyve üretiminin yüzde 20'sini, sebze üretiminin yüzde 15'ini 11 ildeki üreticiler karşılıyor. İhracatın devamlılığı, bu illerdeki üretimin devamına bağlı. Üretimin sürmesi için üreticilerimizin topraklarında kalması sağlanmalı" dedi.

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