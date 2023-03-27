Okaliptus katliamı

Balçova İnciraltı Caddesi'nde yoğunlukta olan ve yolun her iki tarafında bulunan okaliptüs ağaçları, son günlerde budama adı altında yapılan ağaç katliamının kurbanı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı öne sürülen derin budama sonrası onlarca okaliptüs türü ağaçtan geriye sadece gövdeleri kaldı. İnciraltı'ndaki çevre sakinleri, okaliptüs ağaçlarının hiç budama gerektirmeyen ağaçlar olduğunu, illa budama yapılacaksa işlemin sadece kuru ve tehlike arz eden dallara yapılması gerektiğini söyledi. Yüzlerce yıllık ağaçların katledilmesi çevre sakinlerinin de tepkisine yol açtı. İnciraltı'ndaki vatandaşlar, "Böyle budama mı olur? Resmen işyerleri rahatsız oluyor diye ağaç katliamı yapılmış" dedi.



METİN BURMALI/ ÖZEL HABER

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